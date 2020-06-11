الشناوي يمر من وضع صحي صعب.. شقيقته تكشف التفاصيل

يمر الفنان المغربي عبد العظيم الشناوي، في الوقت الحالي، من وضع صحي صعب، حيث تدهورت حالته الصحية، أخيرا، لأسباب عديدة.

وكشفت شقيقة الشناوي، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، اليوم الخميس، أن وضعه تدهور، بسبب مشاكل متعلقة بضيق التنفس والاختناق، ونقل على إثر ذلك، قبل فترة الحجر الصحي إلى المستشفى العسكري في الرباط، الذي مكث فيه 15 يوما.

وأضافت شقيقة الفنان الشهير أنه لا يستطيع، حاليا، الوقوف دون مساعدة، ويسير على قدميه بصعوبة كبيرة، موضحة أن الحجر والظروف الحالية أثرا في نفسيته سلبا.

ويعاني الشناوي كذلك، مضاعفات مرض القصور الكلوي، إذ يخضع بشكل منتظم لحصص التصفية.

وغاب الشناوي منذ مدة عن الساحة الفنية، التي اعتزلها في صمت، نتيجة تأثر وضعه الصحي تدريجيا، تاركا مسيرة حافلة بالأعمال الفنية، التي دشنها منذ الخمسينيات، كما عرف بإعداده وتقديمه لبرامج تلفزية، وإذاعية.