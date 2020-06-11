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بدأ طرامواي الرباط- سلا، في رفع وتيرة مرور مقطوراته، وتحديد أعداد الركاب، وتشديد إجراءات السلامة، في ظل حملة تحسيسية للوقاية من كورونا.
وأعلنت شركة طرامواي الرباط أنه، ابتداء من اليوم الخميس، سيتم تمديد نطاق ساعات العمل من 7 صباحا إلى 20 مساء، ورفع وتيرة مرور المقطورات، من الاثنين إلى الجمعة، بوتيرة مرور واحد كل 10 دقائق بين 7 و10 صباحا وبين 4 بعد الزوال و8 مساء، ومرور كل 15 دقيقة بين 10 صباحا و4 بعد الزوال، وبالنسبة إلى أيام السبت والأحد، مرور واحد كل 15 دقيقة، طوال أوقات العمل.
وتدعو شركة طرام الرباط- سلا الجميع إلى احترام الاجراءات الوقائية الموصى بها من طرف وزارة الصحة، مؤكدة أن الحد الأقصى لعدد الركاب في المقطورة المزدوجة سيصبح الآن 240.
وركبت شركة الطرامواي الرباط- سلا آلات توزيع المطهرات الكحولية داخل كل مقطوراتها، حفاظا على صحة، وسلامة زبائنها، كما جابت عربات الطرامواي، اليوم، العاصمة الرباط، بوضع كمامة على مقدمة الطرام، مساهمة في التحسيس بأهمية وضع الكمامة، والالتزام بإلزاميتها، خلال الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر “طرامواي” الرباط يرفع من وتيرة مروره وقاطراته تجوب العاصمة بـ”الكمامات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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