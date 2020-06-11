5 ساعات قضاها يوميا المشاهد المغربي أمام القنوات المغربية خلال الأسبوع الماضي

كشفت أرقام قياس مدة المشاهدة الخاصة بالقنوات الوطنية، أن المشاهد المغربي قضى 5 ساعات و5 دقائق أمام التلفار كمعدل يومي، في الفترة الممتدة من 03 يونيو الجاري إلى 09 منه.

وبحسب المركز البين مهني لقياس نسب المشاهدة (سيوميد)، عرف عدد الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، شبه استقرار، إذ لم يتراجع إلا بدقيقة واحدة عن معدل الأسبوع الذي قبله.

ويخص معدل الوقت، الذي يقضيه المشاهد المغربي أمام القنوات المحلية، الأشخاص الذين تتجاود عمرهم 5 سنوات.

وتواصل القناة الثانية، نيل أكبر قدر من اهتمام المشاهد المغربي، حيث تفوقت برامجها الخمسة الأولى في الترتيب على جميع برامج القناة الأولى.