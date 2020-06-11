بعد الاحتجاجات الجديدة: الأسد يقيل رئيس حكومته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقال رئيس النظام السوري، بشّار الأسد، اليوم، الخميس، رئيس حكومته، عماد خميس، من منصبه وكلّف وزير الموارد المائيّة، حسين عرنوس، بتشكيل حكومة جديدة، إثر احتجاجات اقتصاديّة واسعة، خصوصًا في السويداء.
وبالإضافة إلى الاحتجاجات، شهدت الأيام الأخيرة انهيارًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ووصلت إلى 2400 ليرة مقابل الدولار، في وقت سابق اليوم، بينما وصل سعرها، مطلع الأسبوع، إلى 3000 مقابل الدولار.
وتشهد مدن سوريّة، منذ يوم الأحد الماضي، تظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية إثر الارتفاع القياسي في أسعار السلع والمواد الغذائية، في ظل العقوبات المفروضة على سورية واقتراب تطبيق قانون "قيصر" واسع النطاق.
وقال ناشطون إن التظاهرات بدأت "بشعارات مطلبيّة تحولت لاحقًا إلى شعارات سياسيّة" مناوئة للنظام السوري، وتطالب بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وحمّل المتظاهرون النظام السوري مسؤولية تدهور الواقع الأمني والاقتصادي في البلاد، كما هتفوا تضامنًا مع إدلب وبقية المناطق السورية المعارضة ضد النظام، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيّيّن.
وحكومة النظام السوري موجودة في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية والمراكز الأمنية، فيما ينتشر الجيش في محيط المحافظة.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها شبكة "السويداء 24" المحلية للأنباء، عشرات المتظاهرين يجوبون شوارع المدينة ويهتفون مطالبين بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين. ورددوا شعارات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام".
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