حريق هائل قرب الطيبة وحاجز جبارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق هائل بالقرب من مدينة الطيبة لاتجاه حاجز جبارة (وادي التين) قرب طولكرم، وتمّ إغلاق شارع 557 ما تسبب بأزمة سير خانقة في المنطقة، اليوم الخميس.

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان الحريق، ومنعت انتشاره للمناطق المجاورة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "4 طواقم معززة بـ4 طائرات إطفاء أخمدت حريقا هائلا، شبّ في منطقة وعرية (اشواك) بين مدينة الطيبة وحاجز جبارة (وادي التين)".

وأكد أن "طواقم الإطفاء منعت انتشار النيران باتجاه المنازل القريبة في مدينة الطيبة. وأنّ النيران انتشرت في منطقة جبلية وعرية، والرياح القوية سرّعت من انتشارها. وتمّ إغلاق شارع 557 أمام حركة السير من كلا الاتجاهين".