لجنة الصيادين: اهتمام واسع بقضية قرية الصيادين في جسر الزرقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشهد قضية قرية الصيادين في قرية جسر الزرقاء التفافا شعبيا واهتماما إعلاميا وسياسيا ورسميا، إثر النضال المهني والممنهج والحقيقي، الذي أطلقته لجنة الصيادين منذ أكثر من عقد.

وصرحت لجنة الصيادين في جسر الزرقاء، أن رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والأسير المحرر أمير مخول والمخرجة سهى عراف، زاروا ظهر اليوم الخميس، قرية الصيادين للاطلاع على الوضع والاستماع لمطالب الصيادين، ملبين بذلك نداء سكرتير لجنة الصيادين ورئيس اللجنة الشعبية في القرية، سامي العلي.

وعقد الاجتماع مع الصيادين بحضور رئيس المجلس، مراد عماش، وعضو المجلس أسامة جربان وجعفر فرح من مركز مساواة، الذي يتابع قضائيا وعينيا، قضية الصيادة حمامة جربان.

واستعرض رئيس اللجنة الشعبية وسكرتير لجنة الصيادين، تاريخ مخططات سلطة الطبيعة والحدائق، والنضال العادل الذي يخوضونه، منذ عقود، من أجل تحصين مكانة وحقوق الصيادين على شاطئ البحر وفي قرية الصيادين وحماية الأكواخ والمخازن.

وشكر لجنة الصيادين في جسر الزرقاء كل من يتضامن معها ويتواصل ويساهم في تعزيز النضال وحماية الموروث.