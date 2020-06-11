الاحتلال يعتقل فلسطينيين عند حاجز طيار وينصب خيمة على أراض في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيين عند مدخل حاجز طيّار على عتبة قرية العقبة شرقي طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن "الاحتلال اعتقل رئيس مجلس قروي تياسير وجيه عبد الله الدبك، ومؤيد دويكات، أثناء مرورهما عبر الحاجز عند مدخل القرية".
وفي سياق منفصل، نصبت قوات الاحتلال، ظهر الخميس، خيمة على أراضي الفلسطينيين شمالي الخليل في الضفة الغربية.
وقال الناشط الإعلامي محمد عوض لمراسل وكالة "وفا"، إن "سلطات الاحتلال نصبت خيمة على أراضي المواطنين في منطقة وردان شرق بلدة بيت أمر، ورفعت فوقها علم الاحتلال، وقامت بالاطلاع على خرائط كانت بحوزتها".
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