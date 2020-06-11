أم الفحم: إصابة أخرى مؤكدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت بلدية أم الفحم في بيان أصدرته، ظهر اليوم الخميس، أنه سجلت إصابة أخرى مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إذ تبين أن شقيقة أخرى للشقيقات الثلاث المصابات بالفيروس، (اثنتان من أم الفحم والثالثة من النقب) قد تأكدت إصابتها، اليوم، أيضا بعد الفحص المخبري الذي أجري لها.
وأكدت بلدية أم الفحم أن المصابة الجديدة كانت في الحجر الصحي المنزلي منذ أسبوعين، بسبب إصابة شقيقاتها، ولم تتواصل مع أي شخص من خارج دائرة العائلة، وأن الوضع الصحي للشقيقات الثلاث مطمئن ولا يدعو للقلق وبدون أعراض للمرض.
يذكر أنه تبين تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا في أم الفحم، خلال اليومين الأخيرين.
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