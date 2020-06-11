جسر الزرقاء: تصريح مدع عام في جريمة قتل نبيل عماش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّمت النيابة العامة، اليوم الخميس، تصريح مدعٍ عام ضد مشتبهين من جسر الزرقاء في جريمة قتل ابن القرية نبيل عيسى عماش.

ووفقا للشرطة فإنّ "تصريح النيابة العامة تمّ تقديمه بعد أن توصّلت الشرطة من خلال التحقيقات إلى فك رموز الجريمة".

القتيل نبيل عماش

وذكرت أنه سُمح للنشر مع الانتهاء من التحقيق وإزالة أمر حظر النشر بأنه تم فك رموز جريمة قتل عماش، واعتقال مشتبهين من سكان جسر الزرقاء، بشبهة القتل وقدمت النيابة تصريح مدعٍ ضدهما، صباح اليوم.

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ويُستدل من ملف الجريمة أن الشرطة تلقت بلاغا في يوم 27 شباط/ فبراير 2020 حول جريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء، قُتل فيها نبيل عماش (20 عاما) رميا بالرصاص في الطريق، بعد أن أطلق عليه شخصان النار ولاذا بالفرار.

وذُكر أيضا أن النيابة قامت ببناء قاعدة أدلة التي مكنتها من تقديم تصريح مدع ضد المشتبهين، في العشرينيات من عمريهما، وهما سكان جسر الزرقاء.

ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، في الأيام القريبة، لائحة اتهام مرفقة بطلب توقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده المشتبهين.