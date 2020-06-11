شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 857 حالة.

Advertisements وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3733 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 116021 حالة. ولفتت إلى تسجيل 2065 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى80019.

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