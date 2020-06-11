شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في بلدة الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، اليوم الخميس، القرى السكنية ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بشكل هستيري.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت بقذائف الهاون عيار 82 القرى السكنية ومزارع المواطنين بلدة الجبلية. Advertisements وأضافت المصادر، أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل بشكل هستيري، مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين. وتشهد القرى السكنية ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية عمليات استهداف وقصف من مليشيات الحوثي بشكل يومي وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل صمت وتغاضي أممي مريب

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