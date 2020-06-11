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شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتز: إحسان الفقيه التي إمتدحت داعش تحاول تلميع صورة النظام القطري والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
اعتبر محلل سياسي، أن "إحسان الفقيه التي إمتدحت داعش تحاول تلميع صورة النظام القطري"
وقال المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن "النظام القطري في خطوة تعكس حالة الإفلاس، يعتمد على الإخوانية إحسان الفقيه لتلميع صورته والتغطية على ماتكشف من دعمه للإرهاب في الصومال".
وكتب الزعتر، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "عشرات الألاف من الأقلام لن تنجح في أن تمحي بصمات قطر وسجلها الأسود الداعم للإرهاب".
وتابع: "نظام قطر بعد عشرات الملايين لشراء الصحف لتلميع صورته والتي فشلت وأخرها صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت إرهاب قطر في الصومال، يسعى للاعتماد على الأبواق الإخوانية مثل إحسان الفقيه لتلميع صورته".
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