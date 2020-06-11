شكرا لقرائتكم خبر عن فرق المشتركة تبطل مفعول عبوة ناسفة زرعتها الحوثية بين التحيتا والخوخة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، اليوم الخميس، من إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة في محافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري ميداني، إن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت إلى الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة وقامت بزرع العبوة الناسفة في الطريق. Advertisements وأكد المصدر أن افراد الفرق الهندسية للقوات المشتركة عثرت على العبوة الناسفة مزروعة على الخط الترابي الرابط بين التحيتا والخوخة وتمكنت من تفكيكها وأبطالها بنجاح. وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات الرملية والفرعية في محاولة منها لإلحاق مزيدا من الأضرار في صفوف المدنيين وتعريض حياتهم إلى الموت

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