- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 جنديا إيفواريا في أول هجوم منذ 2016 والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
قُتل نحو 12 جنديا وأصيب سبعة آخرون، في هجوم على موقع حدودي شمالي ساحل العاج.
وقال ضابط كبير في مكتب رئيس أركان جيش ساحل العاج وفقا لرويترز، إن الهجوم وقع قرب الحدود مع بوركينا فاسو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
في هذه الأثناء، أفادت تقارير بأن اثنين من رجال الأمن فُقدا بينما قُتل أحد المهاجمين.
ويعتقد الضابط السابق، أن المهاجمين جاؤوا من بوركينا فاسو.
والشهر الماضي، شنت ساحل العاج وبوركينا فاسو عملية عسكرية مشتركة، لمواجهة التهديد المتزايد من المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل.
وهذا الهجوم هو الأول في ساحل العاج منذ اعتداء غران بسام في 2016، والذي أسفر عن مقتل 19 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 جنديا إيفواريا في أول هجوم منذ 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.