صحيفة: موقف الإمارات ثابت العهد في مركزية قضية فلسطين

الخميس 11 يونيو 2020

كتبت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها " رفض تام لمحاولات إسرائيل فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، ودعم مطلق للمطالب الفلسطينية المحقة " .



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس أن موقف الإمارات، ثابت العهد في مركزية قضية فلسطين، والوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في مواجهة أي مخططات للاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص السلام الدائم " .

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وأشارت إلى أن أي محاولات إسرائيلية للمساس بالحقوق الفلسطينية التاريخية، الراسخة، غير مقبولة، لتدميرها فرص الوصول إلى حل سياسي، لافتة إلى أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت بممارسة مسؤولياته، واتخاذ التدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال، وإبطال أي إجراءات مستقبلية تؤثر على عملية السلام.

ونوهت إلى أنه من هذا المنطلق، جاءت رسالة الإمارات أمام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في المطالبة برسالة قوية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وتداعياته على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة، وبإعادة التأكيد على ضرورة قيام السلطات الإسرائيلية بالالتزام بكافة قرارات الشرعية الدولية، التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية