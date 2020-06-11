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مصر تعتزم إعادة فتح المساجد بدءاً من الشهر المقبل

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعتزم إعادة فتح المساجد بدءاً من الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت مصر، اليوم الخميس، سلسلة من التغييرات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة في البلاد منذ أسابيع، بهدف مكافحة .

وكشفت الحكومة المصرية عن خطتها لإعادة فتح  المساجد وذلك اعتبارا من الأول شهر يوليو المقبل بشكل مبدئي، في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس- وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

كمل أعلنت الحكومة استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر شهر يونيو الجاري، مع إعادة حركة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بدءا من أول يوليو.

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وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل، تخفيض مواعيد حظر التجول ساعة واحدة اعتبارا من الأحد، ليصبح من الثامنة مساء حتى الرابعة صباحا.

وأضاف هيكل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أنه تقرر مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع.

وأكد الوزير على حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، موضحا أن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي.

وشدد على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمطهرات النظافة الشخصية، مشيرا إلى أن تلك الخطط تتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي.

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