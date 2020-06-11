الرئيس السوري يعفي رئيس الوزراء من منصبه المزيد

أعفى الرئيس السوري، بشار الأسد، الخميس، رئيس الحكومة، عماد ديب خميس، من منصبه وكلف وزير الموارد المائية حسين عرنوس برئاسة الوزراء.

ووفق وكالة الأنباء السورية فإن الأسد أصدر قرار رئاسيا بإعفاء خميس من منصبه وتكليف حسين عرنوس برئاسة مجلس الوزراء إضافة لمهامه.

كما تضمن القرار استمرار الحكومة بمهامها حتى انتخاب البرلمان الجديد.

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ويشغل رئيس الحكومة الجديد مهام وزارة الموارد المائية التي يتولى حقيبتها منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2018.

وشغل عرنوس منصب وزير الأشغال والإسكان بين 2016 و2018، وكذلك وزير الأشغال العامة بين 2013 و2016 قبل أن يتم دمج وزارتي "الأشغال العامة" و"وزارة الإسكان والتنمية العمرانية" عام 2016.

ولم تذكر الوكالة سببا لهذه الخطوة المفاجئة، لكن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية مما زاد من معاناة السوريين.