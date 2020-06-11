مصر تقلص الحظر وتعيد دور العبادة والطيران أول يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر، الخميس، تقليص ساعات الحظر ودراسة فتح دور العبادة ببعض المحافظات من أول يوليو/تموز المقبل.



وأكد أسامة هيكل، وزير الإعلام المصري، تطبيق حظر التجول من 8 مساء إلى 4 صباحًا اعتبارا من الأحد.

وأضاف هيكل، خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة تدرس فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا".

وأشار وزير الإعلام المصري إلى "بدء تشغيل قطاعي السياحة والطيران في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل أيضا".

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وفرضت مصر حظر التجوال الجزئي في 24 مارس/آذار ليكون من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا، ثم قللت ساعات الحظر بعد ذلك لتكون من 8 مساء، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأعلنت مصر، الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1342 حالات وفاة.