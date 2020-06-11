مقتل 12 جنديا إيفواريا في أول هجوم منذ 2016

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قُتل نحو 12 جنديا وأصيب سبعة آخرون، في هجوم على موقع حدودي شمالي ساحل العاج.



وقال ضابط كبير في مكتب رئيس أركان جيش ساحل العاج وفقا لرويترز، إن الهجوم وقع قرب الحدود مع بوركينا فاسو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

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في هذه الأثناء، أفادت تقارير بأن اثنين من رجال الأمن فُقدا بينما قُتل أحد المهاجمين.

ويعتقد الضابط السابق، أن المهاجمين جاؤوا من بوركينا فاسو.

والشهر الماضي، شنت ساحل العاج وبوركينا فاسو عملية عسكرية مشتركة، لمواجهة التهديد المتزايد من المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل.

وهذا الهجوم هو الأول في ساحل العاج منذ اعتداء غران بسام في 2016، والذي أسفر عن مقتل 19 شخصا.