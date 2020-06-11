صحيفة تتحدث عن عودة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات للانتعاش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها " توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بضم «مراس» تحت مظلة مجموعة «دبي القابضة» لا تعني فقط دعم «دبي القابضة» كعملاق اقتصادي كبير، بل تؤكد بالفعل ما تشير إليه المؤشرات العالمية إلى أن اقتصاد دبي يشهد بالفعل تعافيا وخطوات ملموسة وواقعية لتحدي الأزمات التي تعيشها الاقتصادات العالمية الآن في ظل ظروف جائحة فيروس «كورونا»، وتؤكد عودة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات للانتعاش والاستمرار في تحقيق المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية" .

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ولفتت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، إلى أن هذا القرار أحدث ردود فعل قوية على الساحة الاقتصادية باعتباره يشير إلى سعي القيادة الرشيدة في الدولة إلى الانطلاق بالاقتصاد الوطني إلى آفاق أعلى وأكثر قوة، مشيرة إلى أن ضم «مراس» يحقق دعما كبيرا للعملاق الاقتصادي «دبي القابضة» ويعزز قوة العمل ومستويات النمو عبر رؤية موحدة تهدف للبناء على المكتسبات والإنجازات المتحققة من خلال تشكيل كيان اقتصادي ضخم يعمل في العديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمرتبطة بشكل كبير بصناعة المستقبل مثل التكنولوجيا والإعلام والاستثمارات المتنوعة، بما يؤهل للوصول إلى آفاق أرحب للنجاح في كافة تلك القطاعات.

واختتمت " البيان " افتتاحيتها بالقول " ستوفر استراتيجية الضم وتأسيس الكيانات الاقتصادية العملاقة أيضا نقطة انطلاق لمرحلة قادمة من تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الخدمات المتخصصة، والاستفادة من الفرص المطروحة والمستجدة لمواصلة الوفاء بمتطلبات السوق المحلية والعالمية على المديين القريب والبعيد، وستتيح تأسيس كيانات ضخمة ذات ملاءة مالية عالية قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا وأكثر قدرة على الاستمرار بما يخدم الاقتصاد الوطني "