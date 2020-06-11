الإخوانية إحسان الفقيه.. مرتزقة أطلقها تنظيم الحمدين لتنفيذ مخططاته التخريبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

أطلق تنظيم الحمدين مجموعة من المرتزقة لتنفيذ مخططاته التخريبية، ومن ضمنهم الأردنية الإخوانية إحسان الفقيه التي استخدمها لمهاجمة المقاطعة العربية، وحولها إلى بوق قذر بعدما أعطاها الضوء الأخضر لبدء مهمتها في 2015، وفقا لقطر يلكيس.



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الفقيه خضعت لدورة تدريب مكثفة في الجزيرة لنشر الفوضى، لتبدأ عملها بالدفاع عن فلول الإخوان في العالم العربي، كما أطلقت لسانها للنيل من تماسك مجتمعات الشرق الأوسط، لتتلقى مكافأة من أسيادها القطريين، ويفتح لها الأمير الصغير أبواب منابره الإعلامية لنشر الفكر المتطرف، لتنطلق في مدح سياسات الحمدين، وتحتفي بقمع القطريين وإسقاط الجنسية عنهم.

كما مجدت الفقيه شيخ الفتنة القرضاوي واحتفت بأئمة الإرهاب القطري، وأدمنت تحويل صفحتها على تويتر لمنصة ترويج خراب الحمدين، وشنت حملة على المقاطعة بالباطل وأطلقت الأكاذيب للنيل من قادتها، ولم تسلم منها القاهرة حيث هاجمت قياداتها بعد فشل مخطط تميم الإخواني في مصر.

وتعد تركيا أحد محطاتها، حيث أدخلها أردوغان على الخط وعينها في وكالة الأناضول، لتنطلق بعدها في كتابة مقالات تدافع عن سلطان الأوهام لإخفاء وجهه القبيح، وتبرر دون حياء التدخل العسكري التركي بسوريا لتغطية أطماع أنقرة التوسعية.