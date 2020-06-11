3 طائرات وسفينة.. تركيا تواصل ضخ السلاح إلى ليبيا.. وسلاح الجو الليبى يستهدف موقعا للميليشيات المسلحة والمرتزقة الأتراك شرق مصراتة

أفادت معلومات لقناتي "العربية" و"الحدث"، الخميس، بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية في طريقها إلى غرب ليبيا، موضحة أن طائرتين أقلعتا من إسطنبول والثالثة من قاعدة قونيا.

كما أضافت أن سفينة الشحن CIRKIC التي أبحرت من ميناء إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي والتي لم تتمكن فرقاطة يونانية تتبع لعملية ايريني من تفتيشها أو إيقافها، تقترب من موانئ غرب ليبيا. حسبما نشر موقع "العربية- نت".

يأتي هذا بعد أن كشف موقع "فلايت رادار" الإيطالي، في وقت سابق اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من غرب ليبيا.



وكانت البحرية اليونانية، حاولت أمس الأربعاء، اعتراض سفينة تركية محملة بالسلاح متوجهة إلى ليبيا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الفرنسية أن الطائرات التي رصدت فوق سرت الليبية ليست تابعة لنا.

يذكر أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى قوات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد التي مزقتها الحرب.

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في وقت تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاول حض كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي إلى استئناف الحوار والمفاوضات بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي.

أكد الجيش الوطنى الليبى تواصل العمليات الجوية من قبل سلاح الجو الذى استهدف صباح اليوم الخميس من خلال أربع طلعات جوية مواقعا لتمركزات الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأتراك فى منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكان وزيرا خارجية مصر والإمارات قد أعربا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

وعبر الوزيران عن إدانتهما الشديدة لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها.

وأكد الوزيران مجدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، تماشياً مع مسار مؤتمر برلين، و"إعلان القاهرة"، حيث شددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وكانت الإمارات ومصر التي أطلقت السبت مبادرة حوار ليبية ليبية، حذرتا مساء الأربعاء من استمرار التصعيد العسكري، مؤكدة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الناجع للأزمة الليبية.