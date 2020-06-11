طلبات اللجوء إلى أوروبا انخفضت بنسبة 87% في أبريل

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انخفض عدد طلبات اللجوء المسجلة في أوروبا بنسبة 87% في أبريل مقارنة مع مطلع العام، في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، كما أعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشر الخميس "سجل 8730 طلب لجوء في أبريل" في دول الاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا، "وهو المستوى الأدنى منذ عام 2008 على الأقل، مع تراجع هائل بنسبة 87% مقارنة مع مرحلة ما قبل تفشي كوفيد-19 في يناير وفبراير"، لكنها توقعت ارتفاعاً في طلبات اللجوء في الأشهر المقبلة.

