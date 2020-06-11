شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل القومى لحقوق الإنسان : الانتهاء من مبنى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة بنسبة 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد نجم، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، انتهاء المبني الجديد للمجلس في القاهرة الجديدة، بنسبة 70%، ويتبقى التجهيزات النهائية، لافتاً إلي عدم تأخر وزارة التخطيط والشركة المسند إليها الأعمال كان من المتوقع أن تُسلم المبني كاملاً في شهر يوليو لكن تأجل قليلاً بسبب حاجتها إلي استيراد بعض المعدات التي تخص التجهيزات.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الخميس،برئاسة النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2020/2021.

من جانبه أوضح عبد المنعم شعراوي، المدير العام بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدكتورة هالة السعيد كانت شديدة الحرص علي توجيه جميع المخصصات المالية اللازمة للإنتهاء من المبني الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات البرلمانية في هذا الصد

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وقال شعراوي، إنه دعما لهذا المبني تم رصد 50 مليون جنية في خطة العام المالي الجديد 2020/2021، منها 25 مليون جنية باقي مستحقات الشركة المنفذة للمبني، و25 مليون جنية للتجهيزات، علمنا بأنه لم يصل اي مقايسات حتي الان لهذه التجهيزات وبانتظار الشكل النهائي لها.

الأمر الذي علقت عليه النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة بقولها : " أنتم محظوظين بوزيرة التخطيط "، مشيرة إلي أنه لأول مرة يكون هناك رضاء تام من جميع الأطراف عن الموازنة.

جدير بالذكر، أن اللجنة شهدت خلال اجتماعها اليوم الخميس، والذي ترأسته النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، علي موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها 75 مليونا و600 ألف جنيه، مقابل 38 مليونا و100 ألف جنيه العام الجارى 2019/2020.