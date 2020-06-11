شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لإتخاذ أقصى إجراءات الحماية للأطقم الطبية فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، لإتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية.

وقالت النائبة، في طلبها اليوم :"أن أطباء مصر يخوضون معركة نبيلة وشريفة تجاه عدو مجهول، مستجد على العالم، ويبذلون قصاري جهدهم للحفاظ على أبناء بلدهم... مضحين بأغلى ما يملكون حتى وصل عدد الشهداء في صفوف الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين شهيدًا، وما زالت الفرق الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه في تصدر الصفوف دفاعًا عن سلامة المواطنين من أخطار إنتشار الوباء".

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وطالبت "متى"، بإتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي، مع التأكيد على جميع الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بمستشفيات الفرز والعزل، ومراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض".

كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى" ، مؤكدة على ضرورة إتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الإستقبال، وتشديد إجراءات التأمين بعد زيادة حالات الاعتداء على الأطباء.