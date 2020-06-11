شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت السويدي: الالتزام باعلان القاهرة ينهى الاقتتال بين أبناء الشعب الليبيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القاهرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت لها صوتها المسموع والمرحب به عالمياً، لافتا إلى أن أكبر دليل على ذلك الترحيب الدولى الكبير من المجتمع الدولى بمختلف دوله ومنظماته بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

وذكر "السويدى" فى تصريحات صحفية اليوم، أن التزام جميع الأطراف والقوى السياسية الليبية بتنفيذ جميع بنود إعلان القاهرة ومساندة المجتمع الدولى لهذا الإعلان، سيكون بمثابة خارطة طريق تضمن السياسي السلمى الشامل للأزمة في ليبيا، لينتهى الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي وإخراج الإرهابيين والمرتزقة والدواعش والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية، ليتم تطهير ليبيا كلها من دنس ورجس الارهاب والارهابيين.

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وفي السياق ذاته، ناشد النائب طلعت السويدى كافة الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقناً لدماء الليبيين وحفاظاً على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار.

وأعرب السويدي عن سعادته الغامرة بإشادة المجتمع الدولى بالدبلوماسية المصرية التى يقودها الرئيس السيسى بكل كفاءة واقتدار والجهود المخلصة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لإنهاء الصراع المسلح بين أبناء الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا والنأي بها بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إطالة أمد الصراع ونهب مقدرات الشعب.