شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير القوى العاملة بشأن تأخر صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن بشأن ضبابية استئناف صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وعودة الغموض مرة أخرى بشأن المنحة وعدم بيان استمرارية تطبيق الصرف من عدمه.

وأوضح فؤاد، أنه حتى الآن لم يتم صرف هذا الشهر "يونيو" وعدم وضوح نية الصرف من عدمه والإعلان عن عدة مواعيد ثم إلغائها مما تسبب في حالة من التخبط بشأن أوضاع تلك العمالة من صرف المنحة المقررة نظرا للظروف الراهنة.

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وأضاف فؤاد، أنه استمرارا لمتابعة قرارات الحكومة بشأن مواجهة تداعيات أزمة كورونا وتخفيف آثارها الاجتماعية، وإيماء إلى طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن عدم فاعلية قرار صرف ٥٠٠ جنيه كإعانة للعمالة الغير منتظمة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠، اتضح جليا حالة من الغموض بشأن صرف المنحة، بالإضافة لعدم بيان استمرارية تطبيق الصرف من عدمه.

واستطرد فؤاد، أن تلك الفئة تأثرت كثيرا بهذا التخبط تزامنا مع صدور قرار وقف أعمال البناء لمدة ٦ أشهر والذي أضر بقطاع ضخم من تلك العمالة وقد أضاف إليها بدلا من محاولة تقليلها، مطالبا سرعة حسم أمر صرف تلك الإعانة من عدمه وبيان موعد صرفها حال الاستمرار في تطبيقها.