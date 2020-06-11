شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تنسيقية الأحزاب تعقد صالون "أون لاين" بشأن التحديات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب، صالونا سياسيا مساء غد الجمعة عبر وسيلة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، بعنوان: "الاتحاد الأفريقى ..فرص وتحديات". ويحاضر بالصالون، النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ومحمد السباعى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى وعضو التنسيقية، رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إيهاب دعبس عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ونشوى الشريف عضو التنسيقية . يذكر أن التنسيقية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية التى تتصافر جهودها في كافة قضايا المجتمع وخدمته والتي تهم المصلحة العامة وخدمة صالح المجتمع .

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