شكرا لقرائتكم خبر عن 484 مليارا و527 مليون جنيه إجمالى الموازنة الجديدة لهيئة التأمينات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، لعرضه علي لجنة الخطة والموازنة لتضمين توصياتها في التقرير النهائي عن الموازنة العامة الذي سيعرض على الجلسة العامة القادمة، وحسمت اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري، مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2020/2021، ووافقت عليها، حيث بلغ إجمالي الموازنة 484 مليارا و527 مليونا و450 ألف جنيه، بزيادة 113 مليارا ونحو 500 مليون جنيه عن موازنة العام المالي السابق 2019/2020، والتي تبلغ 327 مليارا و2 مليون جنيه.

ووفقا لمشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن المبالغ المقدرة لبند الأجور 2 مليار و650 مليون جنيه، وبلغت المصروفات 236 مليارا و495 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 96 مليارا و625 مليون جنيه بند أعباء وخسائر، وتقدر جملة التكاليف والمصروفات 335 مليارا و850 مليون جنيه.

وتقدر جملة الاستخدامات الرأسمالية في موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ 148 مليار جنيه و677 مليون جنيه، و80 مليون جنيه لبند خامات ومواد ووقود وقطع غيار.