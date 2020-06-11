شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ناعيا مُحسن عادل: تميز بالتفانى والإخلاص فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفاةالدكتور محسن عادل،‏ الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، ونائب رئيس البورصة السابق، قائلا: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس مجلس النواب إلى أسرة وزملاء وتلاميذه، ومحبى محسن عادل، الرئيس ‏التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، ونائب رئيس البورصة ‏المصرية السابق، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى واجبه نحو وطنه". Advertisements وقال عبد العال: "لقد أفاض الله على المغفور له بإذن الله، رغم شبابه، بالعلم والعطاء والخلق الرفيع، ونهل من علمه وخبرته المتخصصة العديد من المهتمين بشئون الاستثمار ‏والتمويل، وأسواق المال والحوكمة، فكان أداؤه وتفانيه وإخلاصه فى عمله علامة متميزة شهد له بها القاصى والدانى، ونرجو الله عز وجل أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن ‏يلهمنا وأسرته ومحبيه صبر المؤمنين".

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