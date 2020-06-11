شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول مستوى تطبيق منظومة الكارت الذكي للفلاح في 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة، حول فشل منظومة الكارت الذكي للفلاح، بعد تطبيقها في 6 محافظات(البحيرة-الشرقية-سوهاج-أسيوط-بورسعيد-الغربية"، مما تسبب في معاناة للمزارعين.

وقال "شعلان"، منذ سنوات أعلنت وزارة الزراعة عن مشروع ضخم لضبط منظومة الحيازات الزراعية يعرف باسم "كارت الفلاح" كبديل عن البطاقات الورقية التى تجاوزها الزمن، بالإضافة إلى دعم هذا المشروع فى ضبط الدعم الخاص بالأسمدة وآليات الصرف، وكذلك حصر دقيق للرقعة الزراعية، بصورة دقيقة يمكن أن تسهم فى تحسين الناتج من الزراعة، خلال الفترة المقبلة.

وتساءل عضو لجنة الزراعة، أن ما يحتاج لإجابة فى الوقت الراهن هو آلية استعداد الجمعيات الزراعية لمنظومة كارت الفلاح ، معتبرا أنه لا توجد استعدادات جادة حتى الآن لأنها غير مؤهلة أو قادرة على التفاعل مع المنظومة فى الوقت الراهن.

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وأوضح نائب كفر الدوار، أنه مازال هناك أكثر من 6 آلاف جمعية زراعية فى مصر تعمل بالنظام اليدوى القديم، الذى يعتمد على ملايين الملفات والدفاتر ، بالإضافة إلى البنية المتهالكة لهذه الجمعيات ومكاتبها التى وصلت إلى حالة تحتاج إلى تجديد وتطوير فوري.