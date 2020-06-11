أرقام هامة فى الموازنة العامة لـ2020-2021 قبل مناقشتها بالجلسة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، الأسبوع المقبل بالجلسة العامة والتى انتهت لجنة الخطة والموازنة من تقريرها النهائى بشأنه وسلمته للأمانة العامة . وكان قد علم ”الخليج 365” أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تنتهى اليوم من إعداد تقريرها النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وأن اللجنة قد أوصت بإضافة مبلغ 4 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى. ونرصد أبرز الأرقام المذكورة فى مشروع الموازنة إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

- بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال الموازنة الجديدة نحو 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار و115 مليون خلال السنة الجارية - إقرار 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات في الموازنة الجديدة. Advertisements قدرت القيمة المالية بباب الدعم والمنح نحو 326 مليار و280 مليون مقابل 327 مليارا و699 مليون جنيه العام الجارى الحفاظ على دعم الخبز والسلع التموينية بـ85 مليار جنيه وبلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو 1.750 مليار جنيه وقدر دعم المواد البترولية بــ 28 مليار

- تخصيص 19 مليار جنيه جنيه للصرف على برنامج تكافل وكرامة، واستمرار دعم الكهرباء وأنبوبة البوتوجاز والمواد البترولية والتأمين الصحي.

- تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الإعفاءات الضريبية.

- كما تم تخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.

- تخصيص 1.5 مليار جنيه لمستحقي الترقيات.

- تشهد ميزانية القطاع الصحي أكبر زيادة في تاريخها حيث وصلت إلى 95.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.4 مليار جنيه.

- تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى.

- وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى. - تمت زيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ7.8 مليار جنيه.

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