شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على موازنة "القومي لحقوق الإنسان" بـ 75مليونا و600 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الذي ترأسته النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، علي موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها 75 مليونا و600 ألف جنيه، مقابل 38 مليونا و100 ألف جنيه العام الجارى 2019/2020.

من جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيله اللجنة، علي استجابة وزارتي التخطيط والمالية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العام الماضي، بزيادة الاعتمادات الموجهة للمجلس القومي بما يمكنه من الانتهاء من المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة، وزيادة الباب الأول (الأجور والتعويضات).

وقالت البرلمانية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن اللجنة أولت أهمية شديدة للانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومي بالشكل الملائم ليعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم، مؤكدة علي دور المجلس للتصدي للهجمات الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من بعض المنظمات المشبوهة.

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وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان، على أهمية أن تكون موازنة المجلس القومي مناسبة لاحتياجات المجلس بما يمكنه من القيام بدوره علي أكمل وجه.

جاء ذلك في حضور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي ممثلي التخطيط شعراوي عبد المنعم، والمالية ألماظة موسي.