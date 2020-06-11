شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نعي النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ووكيل لجنة الإدارة المحلية، زوجته التي وافتها المنية صباح اليوم الخميس.
وقال الحسيني علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، في وداع زوجته : " رغم السعي والاجتهاد لمساعدة أهالينا الكرام إلا أنني لم أتمكن من مساعدة زوجتي .. اللهم أغفر لها وأرحمها واسكنها فسيح جناتك".
وأكد النائب محمد السيد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه لن يقيم عزاء حرصا علي الصحة العامة للجميع ومنعا للتجمعات لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" ، داعيا من الله عز وجل أن يتغمد زوجته بالرحمة ويسكنها فسيح جناته.
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