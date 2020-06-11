شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف رحيم يطالب بتطوير ودعم المستشفيات والوحدات الصحية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، الحكومة بخطة زمنية لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في محافظة البحيرة عموما، وفي دائرته إيتاي البارود وشبراخيت بشكل خاص، لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشددا علي ضرورة دعم مستشفيات الحكومة لتقدم خدمة طبية متميزة، لعلاج المواطن البسيط محدود الدخل الذي لا يستطيع تلقي الخدمة الصحية في مستشفيات خاصة تكلف مبالغ مالية كبيرة.

وقال رحيم، لـ"الخليج 365"، إنه يجب إدراج المستشفيات والوحدات الصحية التي تحتاج للتطوير وتعاني من نقص أجهزة ومستلزمات طبية في خطة السنة المالية الجديدة 2020/2021، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إلي أنه يؤيد أي مبادرة من المجتمع المدني للمشاركة في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، لافتا إلي أهمية الدور التنموي للمجتمع المدني ومشاركته مع الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية ذات نفع عام سواء مستشفيات أو مدارس أو غيرها.

وشدد النائب أشرف رحيم، علي ضرورة النظر بجدية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، لحل مشكلة العجز في عدد الأطباء في المستشفيات، وأنه يؤيد كل جهود الدولة لدعم الأطقم الطبية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف إصلاح منظومة الصحة أولوية كبيرة بجانب ملف تطوير التعليم، وأكد أن الدولة خلال السنوات الأخيرة بذلت جهودا كبيرة لتطوير منظومة الصحة وحل مشكلاتها، بتوجيهات من القيادة السياسية.