شكرا لقرائتكم خبر عن "عدى النهار" نموذج التحول من الهزيمة إلى النصر.. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي ، جانباً من تاثير القوى الناعمة في تحويل الهزائم إلى انتصارات مجيدة.

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ويقول شريف عارف إن هناك قوى ظلامية هدفها دائماً إبراز " الهزائم " وإستدعائها دائماً لاشاعة روح الاحباط واليأس ، حتى وإن كان قد تحقق بعد عشرات الانتصارات المجيدة.



ويضيف شريف عارف : أن من بين النماذج في تحويل الهزيمة إلى إنتصارات هي أغنية " موال النهار" ، وهو الموال الذي كتبه عبد الرحمن الأبنودي عقب نكسة يونيو 1967 ، ولحنه بليغ حمدي ، وظل عبد الحليم حافظ يفتتح به كل حفلاته حتى نصر أكتوبر المجيد ، كما طاف بنفس الموال عدة عواصم عالمية وعربية.



يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .