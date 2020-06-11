شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف دوائر الانتخابات الفردية في مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة المرتقبة لمجلس النواب، مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، والتي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفي مقدمتها مشروع بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضوا)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى،ويجمع النظام الأنتخابي يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضواً بكل منها.

وتقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة علي مستوي الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردى، وفي هذا الصدد نستعرض ”الخليج 365” التفاصيل الكامل لعدد المقاعد الانتخابية علي مستوي الجمهورية بنظام الفردي :

1. دائرة محافظة القاهرة : عدد المقاعد 10

2. دائرة محافظة القليوبية : عدد المقاعد 6

3. دائرة محافظة الدقهلية : عدد المقاعد 6

4. دائرة محافظة المنوفية : عدد المقاعد 4

5. دائرة محافظةة الغربية : عدد المقاعد 5

6. دائرة محافظة كفر الشيخ : عدد المقاعد 3

7. دائرة محافظة الجيزة : عدد المقاعد 8

8. دائرة محافظة الفيوم : عدد المقاعد 3

9. دائرة محافظة بني سويف : عدد المقاعد 3

10. دائرة محافظة المنيا : عدد المقاعد 5

11. دائرة محافظة أسيوط : عدد المقاعد 4

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12. دائرة محافظة الوادي الجديد : عدد المقاعد 1

13. دائرة محافظة سوهاج : عدد المقاعد 5

14. دائرة محافظة قنا : عدد المقاعد 3

15. دائرة محافظة الأقصر : عدد المقاعد 2

16. دائرة محافظة أسوان : عدد المقاعد 2

17. دائرة محافظة البحر الأحمر : عدد المقاعد 1

18. دائرة محافظة الشرقية : عدد المقاعد 7

19. دائرة محافظة دمياط : عدد المقاعد 2

20. دائرة محافظة بورسعيد : عدد المقاعد 1

21. دائرة محافظة الاسماعلية : عدد المقاعد 1

22. دائرة محافظة السويس : عدد المقاعد 1

23. دائرة محافظة شمال سيناء : عدد المقاعد 1

24. دائرة محافظة جنوب سيناء : عدد المقاعد 1

25. دائرة محافظة الاسكندرية : عدد المقاعد 7

26. دائرة محافظة البحيرة : عدد المقاعد 7

27. دائرة محافظة مرسي مطروح : عدد المقاعد 1