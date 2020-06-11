قطر تخفض رواتب الموظفين الأجانب فى الحكومة

خفضت دولة قطر رواتب الموظفين الأجانب فى الحكومة، مشيرة إلى أن التعليمات صدرت للكيانات الممولة من الحكومة بقطع التكاليف الشهرية وبعض المزايا للعاملين من غير القطريين .
وبحسب خطاب أطلعت عليه بلومبرج فإن وزارة المالية طلبت من الوزارات الحكومية والمعاهد والكيانات الممولة من الدولة خفض رواتبالموظفين غير القطريين 30% بحلول أول يونيو، سواء بخفض رواتبهم أو إنهاء خدماتهم، وإن كان بعد منحهم تأجيل شهرين من هذا الموعد.
كما أمرت الوزارة بوقف الترقيات والبدلات النقدية للموظفين بدلاً من الإجازات والتذاكر مالم يتم منحهم فى بداية أو نهاية فترة عملهم، كما أوقفت المدفوعات المسبقة باستثناء الزيجات.
ونشرت صحيفة ديرستاندرد الألمانية تقريرًا ذكرت فيه أن 8 دول ظهر فيهم القيود المفروضة على الحقوق الأساسية شديدة بشكل خاص، جاءت قطر فى مقدمتهم، حيث أشارت الصحيفة الألمانية إلى أن قطر بها أعلى معدلات الإصابة للفرد فى العالم، وربع المصابين جميعهم من العمال المهاجرين.
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