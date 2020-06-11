الهند ترفع الحظر عن تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين لمكافحة كورونا

قال مسؤول هندي إن بلاده رفعت حظراً على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار مضاد للملاريا، أعلن عنه الرئيس الأمريكي ترامب بأنه قد يكون "ورقة رابحة" في مكافحة جائحة كوفيد-10.
وكتب وزير المواد الكيمياوية والأسمدة الهندي ساداناندا جودا على "تويتر": "إدارة الأدوية وافقت على رفع حظر تصدير هيدروكسي كلوروكين أيه.بي.آي وكذلكالمُركبات".
وذكر "جودا" أن الشركات المصنعة، باستثناء الوحدات المخصصة للتصدير وتلك الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ستظل ملزمة بتوريد 20 بالمئة من إنتاجها إلى السوق المحلية.
وحظرت الهند، وهي مُصدر رئيسي للأدوية التي لا تخضع للحماية بموجب حقوق براءات الاختراع لجميع أنحاءالعالم، تصدير الدواء ومُركباته في مارس، حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد.
لكنها خففت بعض هذه القيود في أبريل وشحنت 50 مليون قرص من الدواء إلى الولايات المتحدة في ذلك الشهر.
وأنعش حديث ترامب عن فوائد هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا الآمال بشأن العلاج، لكن التقارير المتضاربة حول فعاليته زادت من البلبلة بشأن الدواء الذي يستخدم بالفعل منذ عقود لعلاج مرض الملاريا.
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