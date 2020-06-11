لليوم الثالث على التوالي مصر وإثيوبيا والسودان تواصل اجتماعاتها بشأن سد النهضة

يواصل وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
واستمع الاجتماع الذي يُعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" لوجهات نظر الدول الثلاث، حيث تمسك الجانب المصريبوثيقة 21 فبراير التى تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى فى الولايات المتحدة الأمريكية، كأساس للتفاوض، فيما وعد الوفد الإثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع، وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدم فى وثيقة الحل الوسط، التى تقدم بها فى اجتماع أول أمس.
وناقش الاجتماع أول أمس بندين أساسيين هما الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، والمسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة على حدة، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية.
وتم الاتفاق بين الوزراء أمس على مواصلة الاجتماعات اليومية، ما عدا يومى الجمعة والأحد، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية.
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