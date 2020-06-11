كورونا في إسرائيل.. قفزة في الإصابات الجديدة وحصيلة الوفيات تبلغ الـ300

سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 300 حالة وفاة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس تسجيل 106 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" منذ مساء أمس، ليصبح إجمالي عددالإصابات التي تم رصدها في البلاد 18461، بينها 15214 حالة شفاء.
وبلغ عدد الإصابات التي سجلتها السلطات الصحية الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 1700، مقابل 1200 إصابة جديدة فقط خلال كامل شهر مايو.
وارتفع عدد الحالات النشطة لكورونا في إسرائيل إلى 2947 مقابل نحو 2000 الشهر
ولا يزال في إسرائيل 31 مريضا في حالة خطرة 24 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وينسب المسؤولون الصحيون في إسرائيل القفزة الجديدة في الإصابات إلى استئناف عمل المدارس في البلاد.
وقررت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي الامتناع عن إعادة إغلاق جميع المدارس، بل الاقتصار فقط على تلك التي تم رصد تفشي الفيروس فيها.
وحتى الآن، أغلقت وزارة الصحة 144 مدرسة وروضة أطفال، وتم تشخيص إصابة 442 تلميذا ومدرسا وموظفا فيها بـ"كوفيد-19".
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