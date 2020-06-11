إيران: معدل الإصابات اليومية بكورونا يواصل ارتفاعه

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس، "تم تسجيل 78
كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 142663، فضلًا عن إجراء 1137208 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2011 إصابة جديدة و81 حالة وفاة.
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