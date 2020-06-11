609 حالات إصابة جديدة بكورونا فى الكويت والإجمالي 34432

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34432 حالة، في ما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، د.عبدالله السند، أن جميع الحالات المصابة الجديدة مخالطة وقيد التقصي الوبائي منها 264 حالة لمواطنين كويتيين و106 الهند و58 مصر و44 بنغلادش.
وأوضح السند أن حالات الإصابة ال609 السابقة تضمنت (264 حالة لمواطنين كويتيين) و(106 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية) و(58 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(44 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالاتمن جنسيات أخرى.
وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (249 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(129 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(101 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(81 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(49 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).
وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها بواقع 44 في جليب الشيوخ و38 في الفروانية و30 في خيطان و28 في الرقعي و23 في صباح الناصر و23 في إشبيلية. وفيما يخص آخر المستجدات في العنايةالمركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 184 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد- 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10016 حالة.
وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية عدد 46 شخصا بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.
وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2771 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 327144 فحصا.
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