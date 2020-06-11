أعلنت الكويت، اليوم الخميس، إصابة 268 نزيلًا بالسجن المركزي بفيروس كورونا وهي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسجيل إصابات بين السجناء بحسب ما ذكرته "رويترز".
قالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان، إن إجراء الفحص الطبي لنزلاء السجن جاء ضمن "الفحوصات الدورية والإجراءاتالاحترازية والوقائية والصحية اللازمة" التي تقوم بها المؤسسة الأمنية، وأثبتت مسحات المركزي إصابة 268 حالة و شفاء 225 حالة من النزلاء.
وبدأت الكويت في 31 مايو الماضي مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا تتضمن العودة إلىالحياة من جديد من خلال التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة المرض.
وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح إن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى.
وطبقا لأحدث إحصائيات وزارة الصحة الكويتية فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 33823 مصابا، تعافى منهم 23288، في حين بلغ عدد الوفيات 275 منذ بداية الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: إصابة 268 نزيلاً بكورونا في السجن المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.