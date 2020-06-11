أمازون تمنع الشرطة الأميركية من استخدام تقنيتها للتعرف على الوجوه

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وطالبت ​الكونغرس​ بتشديد الضوابط القانونية التي ترعى استخدام هذه التكنولوجيا، في خطوة تأتي في خضمّ تظاهرات تاريخية في الولايات المتّحدة ضدّ عنف الشرطة و​العنصرية​.

وأتت هذه الخطوة، غداة دعوة أطلقتها منظمات حقوقية تناضل في سبيل مكافحة التفاوت العرقي في ​أميركا​، طالبت فيها “أمازون” بوقف تعاونها التقني مع الشرطة الأميركية.

وقالت هذه المنظمات في عريضة نشرت على الإنترنت، إن “أمازون” تغذّي وتفيد الظلم المنهجي للامساواة والتفاوت وأعمال ​العنف​ ضد المجموعات السوداء.