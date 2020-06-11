شفشاون تهتز على وقع حالة انتحار جديدة.. امرأة تنهي حياتها شنقا داخل منزلها

وضعت امرأة، مساء أمس الثلاثاء، في إقليم شفشاون، حدا لحياتها شنقا، داخل منزلها في دوار تزاط الموجود على مستوى جماعة بني سميح في ظروف غامضة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الهالكة في عقدها الخامس، عثر عليها معلقة بحبل ملفوف حول عنقها، داخل إحدى غرف منزلها.
ورجحت المعطيات ذاتها، أن يكون سبب انتحار الهالكة راجع إلى اضطرابات نفسية كانت تعانيها.
وحلت عناصر الدرك الملكي، والسلطات المحلية في مكان الحادث، وباشروا إجراءاتهم القانونية، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في شفشاون.
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