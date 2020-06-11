الساحة المصرية تفقد اسما معروفا.. شارك في أعمال تابعها المغاربة بكثرة

فقدت الساحة الفنية المصرية فنانا آخر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إذ فارق الممثل محمود مسعود الحياة، عن عمر يناهز 68 سنة.

وكشفت نقابة المهن التمثيلية المصرية على حسابها في موقع “فايسبوك”، أن الفنان الراحل توفي داخل أحد مستشفيات وسط القاهرة، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

واشتهر محمود مسعود بأدواره التلفزية في أعمال مصرية، كانت تلقى إقبالا من طرف المشاهد المغربي، والعربي، من بينها مسلسلات “أم كلثوم”، و”أفراح إبليس”، و”القضاء في الإسلام”، و”نسيم الروح”، و”سيدنا السيد”، و”عوالم خفية”، و”حارة اليهود”.

وكانت الساحة الفنية المصرية، والعربية، قد فقدت قبل مدة قصيرة، اسما لامعا، هو الفنان حسن حسني، الذي كان من بين أشهر وجوه التمثيل المصريين.