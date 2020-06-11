في استطلاع رأي في الرباط، أشاد سكان المدينة، من الذين استجوبهم موقع “اليوم 24″، بقرار الحكومة تقسيم المغرب إلى منطقتين، حسب الوضعية الوبائية في كل عمالة، وإقليم.
وقال عدد من المواطنين، في حديث مع “اليوم 24” إن هذه الخطوة من شأنها الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، ومحاصرته داخل جهات محددة.
واعتبروه قرارا يخدم مصلحة المواطن، وسلامته، كما أشار أحد المتحدثين إلى أنه اعتاد على الحجر الصحي، وقال: “صبرنا طوال ثلاثة أشهر، وقادرين نصبرو أربعة أشهر”.
ودعا المتحدثون المواطنين إلى اللاتزام بإجراءات الحجر الصحي، في انتظار التحاق العاصمة الرباط بعمالات، وأقاليم المنطقة 1، التي تشهد تخفيفاً شبه كامل على مستوى قيود الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر آراء الشارع الرباطي بعد تقسيم المغرب إلى منطقتين في الحرب ضد الجائحة: القرار في صالحنا- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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