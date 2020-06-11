آراء الشارع الرباطي بعد تقسيم المغرب إلى منطقتين في الحرب ضد الجائحة: القرار في صالحنا- فيديو

في استطلاع رأي في الرباط، أشاد سكان المدينة، من الذين استجوبهم موقع “اليوم 24″، بقرار الحكومة تقسيم المغرب إلى منطقتين، حسب الوضعية الوبائية في كل عمالة، وإقليم.

وقال عدد من المواطنين، في حديث مع “اليوم 24” إن هذه الخطوة من شأنها الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، ومحاصرته داخل جهات محددة.

واعتبروه قرارا يخدم مصلحة المواطن، وسلامته، كما أشار أحد المتحدثين إلى أنه اعتاد على الحجر الصحي، وقال: “صبرنا طوال ثلاثة أشهر، وقادرين نصبرو أربعة أشهر”.

Advertisements

ودعا المتحدثون المواطنين إلى اللاتزام بإجراءات الحجر الصحي، في انتظار التحاق العاصمة الرباط بعمالات، وأقاليم المنطقة 1، التي تشهد تخفيفاً شبه كامل على مستوى قيود الحجر الصحي.