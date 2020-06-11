بايرن ميونخ يقترب من تحقيق بطولة البوندسليغا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني، من فرصة التتويج بلقب دوربي كرة القدم الألماني للمرة الثامنة على التوالي والثلاثين على مستوى تاريخه، وذلك في حال فاز بايرن ميونيخ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع في ترتيب الدوري، وخسارة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند على أرض مضيفه فورتونا دوسلدورف، المهدد بالهبوط في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني.

حتى في سيناريو تعادل دورتموند وفوز النادي البافاري سيمنح الأخير اللقب نظريًا، بسبب فارق الأهداف الكبير راهنا بين الطرفين (+14 لبايرن)، قبل ثلاث مراحل على ختام البوندسليغا التي استعادت أنفاسها في 16 أيار/ مايو الماضي، بعد تعليق لنحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت العودة مثالية لبايرن، فأكمل من حيث انتهى قبل فترة التعليق، رافعا رصيده إلى تسعة انتصارات متتالية ومبتعدا عن دورتموند بفارق سبع نقاط، علما بأنهما التقيا قبل ثلاث مراحل وعاد بايرن فائزا من دورتموند بهدف مهاجمه الفتاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لكن مواجهة مونشنغلادباخ الحالم بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يتساوى راهنًا بعد النقاط (56) مع باير ليفركوزن الخامس، سيغيب عنها متصدر ترتيب الهدافين ليفاندوفسكي وأفضل ممرّر توماس مولر (20 مرة حاسمة) بسبب الإيقاف.

كما يحوم الشك حول مشاركة المهاجم-الجناح الصلب سيرج غنابري (12 هدفا و10 تمريرات حاسمة)، بعد تعرضه لإصابة بسيطة هذا الأسبوع في التمارين، أبعدته عن الفوز على إينتراخت فرانكفورت 2-1 الأربعاء في نصف نهائي مسابقة الكأس.

Advertisements

وتحدث مولر بعد الفوز على فرانكفورت عن إرهاق اللاعبين "لم نلعب جيدا في الشوط الثاني أو نتمكن من الضغط على الخصم. يعود ذلك إلى الإرهاق في الأسبوعين الأخيرين. لكن تتبقى لنا مباريات هامة ويجب أن نضمن لقب الدوري وهو هدف كبير لنا".

وتابع أنه "يجب أن نرتاح لننطلق مجددًا السبت. البرنامج مرهق لجميع الفرق، لذا لا يمكننا التذمر".

أما مدربه هانزي فليك فرأى "كانت معركة كؤوس حقيقية. ضَغَطَ الخصم علينا وصعّب علينا الأمور. لكني أهنئ فريقي على التأهل إلى النهائي. كان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول، لكننا لم نترجم فرصنا. في الشوط الثاني، لعب فرانكفورت جيدا وتأثرنا بالتعب".

وعلى غرار بايرن، سيفتقد مونشنغلادباخ مهاجمه الفرنسي الحسن بليا المطرود من الخسارة الأخيرة ضد فرايبورغ، ليعوّل على المهاجم الفرنسي الآخر ماركوس تورام صاحب الأربعة أهداف في آخر خمس مباريات.