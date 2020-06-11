"أنتم الصوت ونحن صداه": دعوات جولانيّة للتظاهر من أجل الحرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت دعوات للتظاهر في الجولان السوري المحتل ضد النظام السوري وتكاتفًا مع تجدد دعوات التظاهر في السويداء وعدد من المحافظات السورية التي تطالب بإسقاط النظام والحريّة.

ودعت للمظاهرة مجموعات شبابية ناشطة من الجولان المحتل تحت عنوان "أنتم الصوت ونحن صداه" في إشارة إلى ردّ التحيّة من الجولان للسويداء.

بوستر الدعوة

وجاء في نص الدعوة: "وقفة تضامنيّة مع الثورة السورية، يوم غد الجمعة 12 حزيران/ يونيو، الساعة 17:00 في ساحة بيت التل في مجدل شمس".

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وكتب الناشط الجولاني وسام شرف، من خلال صفحته في "فيسبوك" أن "أنتم الصوت ونحن صداه: اعتصام تضامني مع الشعب السوري الموجوع، انطلاقًا من فهم القيمة المعنوية للجولان لدى شعبنا السوري، غدًا، الجمعة الساعة 17:00، مجدل شمس - ساحة بيت التل".

وكتبت الناشطة السوريّة، آرام شكيب، من خلال تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر": "أنتم الصوت ونحن صداه من أحرار الجولان السوري المحتل إلى ثورة شعبنا المتجددة. يؤلمنا ما يؤلمكم، يفرحنا ما يفرحكم، ويغضبنا ما يغضبكم، فنحن واحد، على أمل العودة إليكم تحت سقف سوريا الحرّة. يوم الجمعة الساعة 17:00 في مجدل شمس. #الثورة_السورية".

وكانت قد كتبت آرام في نفس السياق أنه "بعد سنين من الصمت والقمع يعود الحراك الثوري في الجولان إلى الساحات مستمدًّا القوة والأمل من الحراك الثوري المتجدد في درعا والسويداء وحلب وإدلب. ستقام مظاهرة تحت عنوان "أنتم الصوت ونحن صداه" الجمعة الساعة 17:00 في مجدل شمس، ساحة بيت التل. من الجولان السوري المحتل إلى شعبنا في كل مكان".